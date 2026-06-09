Kindesmissbrauch Cochem-Zell
„Opfer werden im Stich gelassen“
Die seelischen Schäden bleiben: Vor rund einem Jahr wurden zwei Jungen, damals acht und elf Jahre alt, sexuell missbraucht.
Die seelischen Schäden bleiben: Vor rund einem Jahr wurden zwei Jungen, damals acht und elf Jahre alt, sexuell missbraucht.
Nicolas Armer. picture alliance/dpa

Im vergangenen Mai wurden zwei Kinder (8 und 11 Jahre alt) in einem Luxushotel im Kreis Cochem-Zell missbraucht. Der Täter ist gefasst, hat aber sein Geständnis widerrufen. Wie es den Opfern damit geht.

Lesezeit 3 Minuten
Der Täter ist gefasst und verurteilt, doch die Opfer stehen hilflos da. Im Fall von sexuellem Missbrauch von zwei Kindern, der sich vor rund einem Jahr in einem Luxushotel im Landkreis Cochem-Zell ereignet hat, warten die Jungen (heute 9 und 12 Jahre alt) immer noch vergeblich auf psychologische Hilfe.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren