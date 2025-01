Angebliches Bürgermagazin Ominöse Knebelverträge kursieren rund um Kaisersesch 29.01.2025, 11:38 Uhr

i Die Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch warnt vor einem Magazin, das Anzeigen an Unternehmen verkaufen will. Kevin Ruehle

Die Verbandsgemeinde Kaisersesch warnt vor Angeboten, die Unternehmen rund um Kaisersesch derzeit erreichen. Was es mit dem angeblichen Bürgermagazin auf sich hat.

In der Verbandsgemeinde (VG) Kaisersesch kommt es momentan häufiger vor, dass sich ein Verlag mit Angeboten an Unternehmen wendet. Die Firmen werden laut VG aufgefordert, Anzeigen in einem sogenannten „Bürgermagazin Kaisersesch und Region“ zu schalten oder bestehende Anzeigen zu aktualisieren.

