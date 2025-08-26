Die Dorfgemeinschaft Haserich organisiert am ersten September-Wochenende zum fünften Mal den Herbstmarkt. Neben vielen Verkaufsständen gibt es auch eine Oldtimerausstellung. Außerdem können Besucher bei einer Tombola mitmachen und gewinnen.

Neben dem Beller Markt am dritten Mittwoch im Juli hat sich auch der Herbstmarkt in Haserich längst im Hunsrück einen Namen gemacht. Zum fünften Mal richtet der Dorfverein auf einer großen Wiese am Ortseingang die Veranstaltung aus – mit Unterstützung des ganzen Dorfes. „Wir füllen damit zwischen dem Beller und dem Bucher Markt eine Lücke“, erklärt Claudia Cramer, die Vorsitzende des Hasericher Dorfvereins.

i Im vorigen Jahr hat Karin Scheid im Hasenkostüm Süßigkeiten an die Kinder verteilt, Peter Scheid war in der Wurstbude im Einsatz. Ulrike Platten-Wirtz

Vor drei Jahren hat sich der Verein gegründet. Inzwischen zählt er rund 100 Mitglieder. „Das ist die Hälfte der Einwohner“, freut sich Cramer. Ihre ursprüngliche Idee, einen Markt ins Leben zu rufen, entstand in der Corona-Zeit, in der es Marktleute wie die Cramers und ihre Kollegen nicht leicht hatten. Inzwischen ist der Hasericher Herbstmarkt zu einer Institution geworden und zieht jedes Jahr Hunderte von Besuchern an. „Das liegt mitunter auch daran, dass das ganze Dorf mitzieht“, betont Cramer.

i Neben dem Hasen aus Stroh gibt es inzwischen auch ein Banner, das auf den Markt aufmerksam macht. Ulrike Platten-Wirtz

Die freiwillige Feuerwehr, neben dem Dorfverein der einzige Verein im Ort, kümmert sich um die Absperrungen und Parkplatzregelung. Im Flaumbachtreff, einem Dorfgemeinschaftshaus, wird Spießbraten angeboten. Etliche Kuchenspenden von privaten Hobbybäckern sorgen für ein reichhaltiges Kuchenbüfett. Und zum Bummeln und Einkaufen laden 25 Marktstände ein. Das Angebot erstreckt sich von handgefertigten Taschen und Grußkarten über Schmuck und Bekleidung bis zu Haushaltswaren und Gewürzen. „Alles, was man auf dem Beller Markt doppelt und dreifach findet, ist bei uns auch vertreten“, bestätigt Cramer.

Damit es für die Besucher aber auch immer etwas Neues gibt, haben Kinder in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, beim Kinderflohmarkt ihre gebrauchten Spielsachen selbst zu verkaufen. Außerdem wurde das Angebot der Händler um Käse, Wurst und Gemüse aus der Region erweitert. Eine Ausstellung von alten Schleppern und Fahrzeugen kam im vorigen Jahr so gut an, dass sie wiederholt wird. „Jeder, der einen Oldtimer, egal ob Traktor oder Auto, ausstellt, bekommt von uns einen Gutschein für ein Getränk und eine Bratwurst“, sagt Cramer.

Sachpreise und Gutscheine werden verlost﻿

Neu ist in diesem Jahr auch, dass es eine Verlosung geben wird. „Alle Aussteller stellen ein Teil aus ihrem Sortiment dafür zur Verfügung. Darüber hinaus haben auch Unternehmen aus der Umgebung Sachpreise gespendet. „Was der Hauptpreis ist, wird aber noch nicht verraten“, merkt Cramer schmunzelnd an. Da müssen sich die Besucher überraschen lassen. Lose können für 1 Euro das Stück am Markttag erworben werden. „Der Erlös kommt dann später dem Dorfverein zugute und unterstützt weitere Projekte“, fügt Cramer an.

Erfolg versprechend ist das Projekt „Dorfgarten“, das mit dem Kartoffelfest seinen Höhepunkt findet. Außerdem bietet der Dorfverein Quizabende, Kicker-Turnier, Filmvorführungen, Kinder-Kino und einen Adventskaffee an. Und war beim Rosenmontagsumzug im benachbarten Blankenrath als Dorfgarten vertreten.

Der Herbstmarkt in Haserich beginnt am Sonntag, 7. September, um 11 Uhr und endet um 18 Uhr mit der Verlosung.