Oktoberfest in Wittlich: Mit Brezen, Glück und Festbier
Der Zeltaufbau ist gestartet, der Vorverkauf geht in die heiße Phase: Das Bungert-Oktoberfest in Wittlich startet in wenigen Wochen. Und es gibt gute Nachrichten.
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Vom traditionellen Fassanstich am 25. September bis zum großen Finale am 31. Oktober verwandelt sich der Oktoberfestplatz an der Röntgenstraße in Wittlich wieder in eine Hochburg bayerischer Festkultur: Sechs Wochenenden lang bietet das Bungert-Oktoberfest eine Mischung aus uriger Gemütlichkeit, moderner Partystimmung, bekannten Künstlern wie Mia Julia, Mickie Krause oder Isi Glück und bayerischen Spezialitäten.