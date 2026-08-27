Ausgehtipp Oktoberfest in Wittlich: Mit Brezen, Glück und Festbier 27.08.2026, 18:00 Uhr

i In diesem Jahr auch wieder in Wittlich dabei: Mallorca-Star Isi Glück. (Archivfoto) Rudolf Höser/AGENTUR HÖSER

Der Zeltaufbau ist gestartet, der Vorverkauf geht in die heiße Phase: Das Bungert-Oktoberfest in Wittlich startet in wenigen Wochen. Und es gibt gute Nachrichten.

Vom traditionellen Fassanstich am 25. September bis zum großen Finale am 31. Oktober verwandelt sich der Oktoberfestplatz an der Röntgenstraße in Wittlich wieder in eine Hochburg bayerischer Festkultur: Sechs Wochenenden lang bietet das Bungert-Oktoberfest eine Mischung aus uriger Gemütlichkeit, moderner Partystimmung, bekannten Künstlern wie Mia Julia, Mickie Krause oder Isi Glück und bayerischen Spezialitäten.







Artikel teilen

Artikel teilen