Innenstadtentwicklung Cochem „Ohne Touristen gäb´s vermutlich gar keine Geschäfte“ Ulrike Platten-Wirtz 22.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Arbeitsgemeinschaft der Gewerbetreibenden in Cochem keinen Einfluss darauf, wer leerstehende Läden übernimmt. Ulrike Platten-Wirtz

Immer mehr inhabergeführte Geschäfte schließen in Cochem, demnächst die Änderungsschneiderei. Unsere Zeitung hat mit dem Vorsitzenden der Cochemer Gewerbetreibenden darüber gesprochen, wie man dem Trend entgegenwirken und die Innenstadt beleben kann.

Seit 2024 ist in Cochem eine wachsende Zahl an Geschäftsschließungen zu beobachten, Ende März schließt nun auch die inhabergeführte Änderungsschneiderei. Die Arbeitsgemeinschaft der Gewerbetreibenden (Arge) in Cochemer sieht in dieser Entwicklung allerdings kein lokales Phänomen.







