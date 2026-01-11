Neujahrsempfang in Zell „Ohne Ehrenamt wäre unser Haushalt am Ende“ Winfried Simon 11.01.2026, 17:00 Uhr

i Sie dürfen beim Neujahrsempfang der Stadt Zell nicht fehlen: Stadtweinkönigin Laura Schier (links) und Weinprinzessin Alina Pargen. Winfried Simon. RZ

Das Aus für das Klinikum Mittelmosel, eine neue Parkregelung und konkrete Pläne für die Marina: In Zell hat sich 2025 viel bewegt. Zeit für einen Rück- und Ausblick. Beim Neujahrsempfang ging es auch um die Frage, wer das Gemeindeleben zusammenhält.

Es gehört zur Tradition, dass der Stadtbürgermeister von Zell zu Beginn eines neuen Jahres die Bürger der Stadt einlädt, in einer „Regierungserklärung“ an das im alten Jahr Geleistete erinnert und die im neuen Jahr geplanten Vorhaben kurz erläutert.







