Damit es an Karneval auf der Bühne klappt, braucht es im Hintergrund Helfer wie Emil Steuer und Lars Pöggel. So sehen die Aufgaben der Requisiteure bei der CKG aus.
Wenn die Kappensitzung der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) in der Turnhalle der Berufsbildenden Schule steigt, sind Lars Pöggel und Emil Steuer gefragt. Ohne die beiden Requisiteure läuft bei der Veranstaltung nämlich (fast) nichts. Die Männer sorgen dafür, dass alles, was auf der Bühne gebraucht wird, auch rechtzeitig dort ist.