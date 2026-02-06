Helfer im Hintergrund Ohne diese Männer läuft im Cochemer Karneval nix! Ulrike Platten-Wirtz 06.02.2026, 14:00 Uhr

i Großformatige Requisiten für die Auftritte bei der Kappensitzung lagern Lars Pöggel (links) und Emil Steuer in einem separaten Raum neben der Bühne. Ulrike Platten-Wirtz

Damit es an Karneval auf der Bühne klappt, braucht es im Hintergrund Helfer wie Emil Steuer und Lars Pöggel. So sehen die Aufgaben der Requisiteure bei der CKG aus.

Wenn die Kappensitzung der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) in der Turnhalle der Berufsbildenden Schule steigt, sind Lars Pöggel und Emil Steuer gefragt. Ohne die beiden Requisiteure läuft bei der Veranstaltung nämlich (fast) nichts. Die Männer sorgen dafür, dass alles, was auf der Bühne gebraucht wird, auch rechtzeitig dort ist.







Artikel teilen

Artikel teilen