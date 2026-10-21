Reparatur zu teuer Ohne Ampel durch die Engstelle – Klappt das in Daun? Mario Hübner 21.10.2026, 06:00 Uhr

i Wird nicht mehr repariert: die defekte Ampel an der Unterführung zum Wohngebiet Leyen in Daun. TV/Mario Hübner

Von den wenigen Ampeln, die es in Daun gibt, funktioniert eine seit geraumer Zeit nicht mehr. Nun ist klar: Sie wird auch nicht mehr repariert. Wie der Verkehr an dieser Engstelle künftig geregelt werden soll.

In der Kreisstadt Daun gibt es drei Ampelanlagen: die große an der Kreuzung Trierer Straße/Rosenbergstraße, eine kleine zwischen Schule und Kreisverwaltung sowie eine kleine an der Bahnunterführung, wo die Alte Darscheider Straße hinter der Unterführung fast in einem rechten Winkel in die Straße Im Rosengarten hin zum Wohngebiet Leyen übergeht.







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