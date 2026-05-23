Stipendien vom Kreis COC
Ohne 1,0-Abi zum Medizinstudium
Der Kreis Cochem-Zell sucht Nachwuchsärzte für die Region und vergibt erneut zwei Medizinstipendien für die deutschsprachige Uni
Der Kreis Cochem-Zell sucht Nachwuchsärzte für die Region und vergibt erneut zwei Medizinstipendien für die deutschsprachige Universität Pécs in Ungarn.
Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Der Kreis Cochem-Zell vergibt erneut zwei Medizinstipendien für ein Studium an der Universität Pécs in Ungarn. Bewerber brauchen keinen Einser-Schnitt – entscheidend sind Motivation und die Bereitschaft, später in der Region zu arbeiten.

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Um die ärztliche Versorgung der Menschen im Kreis Cochem-Zell perspektivisch zu sichern, vergibt der Kreis Cochem-Zell Medizinstipendien an junge Abiturienten. Die Bewerbungsfrist, um einen der beiden Plätze für das kommende Semester an der deutschsprachigen Universität Pécs in Ungarn zu erhalten, läuft am 31.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit

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