Der Kreis Cochem-Zell vergibt erneut zwei Medizinstipendien für ein Studium an der Universität Pécs in Ungarn. Bewerber brauchen keinen Einser-Schnitt – entscheidend sind Motivation und die Bereitschaft, später in der Region zu arbeiten.
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Um die ärztliche Versorgung der Menschen im Kreis Cochem-Zell perspektivisch zu sichern, vergibt der Kreis Cochem-Zell Medizinstipendien an junge Abiturienten. Die Bewerbungsfrist, um einen der beiden Plätze für das kommende Semester an der deutschsprachigen Universität Pécs in Ungarn zu erhalten, läuft am 31.