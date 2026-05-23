Stipendien vom Kreis COC Ohne 1,0-Abi zum Medizinstudium Birgit Pielen 23.05.2026, 10:00 Uhr

i Der Kreis Cochem-Zell sucht Nachwuchsärzte für die Region und vergibt erneut zwei Medizinstipendien für die deutschsprachige Universität Pécs in Ungarn. Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Der Kreis Cochem-Zell vergibt erneut zwei Medizinstipendien für ein Studium an der Universität Pécs in Ungarn. Bewerber brauchen keinen Einser-Schnitt – entscheidend sind Motivation und die Bereitschaft, später in der Region zu arbeiten.

Um die ärztliche Versorgung der Menschen im Kreis Cochem-Zell perspektivisch zu sichern, vergibt der Kreis Cochem-Zell Medizinstipendien an junge Abiturienten. Die Bewerbungsfrist, um einen der beiden Plätze für das kommende Semester an der deutschsprachigen Universität Pécs in Ungarn zu erhalten, läuft am 31.







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