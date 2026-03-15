Nach 14 Jahren ist Schluss. Der Räumungsverkauf läuft bereits. Elmar Lorenz schließt die „Feuerecke“ in der Karrstraße. Damit verschwindet das letzte Fachgeschäft für Kaminöfen aus der Stadt.
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Die goldenen Zeiten der Ofenbauer und Ofenhändler, als auf dem Land noch in jedem Haus ein Holzofen verbaut war, sind lange vorbei. Vor einem Jahrzehnt zählte die Stadt Wittlich noch drei Fachgeschäfte, in denen man Holzöfen kaufen konnte. Zu guter Letzt konnte sich aber nur noch ein Geschäft halten: Elmar Lorenz mit seiner „Feuerecke“ in der Karrstraße.