Das sind die Gründe
Ofen aus im Ofen-Haus – Feuerecke in Wittlich schließt
Wittlichs letztes Fachgeschäft für Holzöfen, die Feuerecke Wittlich in der Karrstraße, schließt bald für immer seine Türen. Inha
Wittlichs letztes Fachgeschäft für Holzöfen, die Feuerecke Wittlich in der Karrstraße, schließt bald für immer seine Türen. Inhaber Elmar Lorenz sieht sich zur Aufgabe des Geschäfts gezwungen.
TV/Christian Moeris

Nach 14 Jahren ist Schluss. Der Räumungsverkauf läuft bereits. Elmar Lorenz schließt die „Feuerecke“ in der Karrstraße. Damit verschwindet das letzte Fachgeschäft für Kaminöfen aus der Stadt.

Lesezeit 3 Minuten
Die goldenen Zeiten der Ofenbauer und Ofenhändler, als auf dem Land noch in jedem Haus ein Holzofen verbaut war, sind lange vorbei. Vor einem Jahrzehnt zählte die Stadt Wittlich noch drei Fachgeschäfte, in denen man Holzöfen kaufen konnte. Zu guter Letzt konnte sich aber nur noch ein Geschäft halten: Elmar Lorenz mit seiner „Feuerecke“ in der Karrstraße.

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