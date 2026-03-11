Kreis Cochem-Zell beschließt Öffentliche Gebäude gegen Naturkatastrophen versichern Dieter Junker 11.03.2026, 14:30 Uhr

i Naturkatastrophen wie Hochwasser nehmen zu. Der Kreistag will deshalb öffentliche Gebäude versichern. Archivbild Ulrike Platten-Wirtz

Überschwemmung, Starkregen und Erdrutsche sind Naturereignisse, die in der Vergangenheit zugenommen haben. Im Kreistag diskutiert man deshalb über eine Elementarversicherung für öffentliche Gebäude. Ein Ratsmitglied argumentiert dagegen.

Mit klarer Mehrheit hat sich der Kreistag grundsätzlich dafür ausgesprochen, eine Elementarschadenversicherung für kreiseigene Gebäude- und Inhaltswerte abzuschließen, um sich so gegen die Folgen von Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels abzusichern.







