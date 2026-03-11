Kreis Cochem-Zell beschließt
Öffentliche Gebäude gegen Naturkatastrophen versichern
Naturkatastrophen wie Hochwasser nehmen zu. Der Kreistag will deshalb öffentliche Gebäude versichern.
Archivbild Ulrike Platten-Wirtz

Überschwemmung, Starkregen und Erdrutsche sind Naturereignisse, die in der Vergangenheit zugenommen haben. Im Kreistag diskutiert man deshalb über eine Elementarversicherung für öffentliche Gebäude. Ein Ratsmitglied argumentiert dagegen.

Lesezeit 3 Minuten
Mit klarer Mehrheit hat sich der Kreistag grundsätzlich dafür ausgesprochen, eine Elementarschadenversicherung für kreiseigene Gebäude- und Inhaltswerte abzuschließen, um sich so gegen die Folgen von Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels abzusichern.

