Akteure im Aufbruch
ÖDP will mehr Präsenz in Cochem-Zell zeigen
Der Kreisvorsitzende der ÖDP Cochem-Zell und Direktkandidat, Karl Habermann (rechts), und sein B-Kandidat für die Landtagswahl,
Der Kreisvorsitzende der ÖDP Cochem-Zell und Direktkandidat, Karl Habermann (rechts), und sein B-Kandidat für die Landtagswahl, Wolfgang Höhler-Brockmann, machen derzeit Wahlkampf für die ÖDP.
Dieter Junker

Erst seit dem vergangenen Sommer hat die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) in Cochem-Zell einen eigenen Kreisverband. Für die Landtagswahl gibt es auch einen Direktkandidaten aus Briedel. Grund genug, mit den Handelnden ins Gespräch zu kommen. 

Lesezeit 3 Minuten
Sie ist eine der am längsten bestehenden Kleinparteien in Deutschland, die Ökologisch-Demokratische Partei. Bereits 1982 gegründet, engagiert sich die ÖDP seitdem für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mitmenschlichkeit. Vor allem in Bayern ist sie kommunal gut verankert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWK 15 – Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren