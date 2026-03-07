Erst seit dem vergangenen Sommer hat die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) in Cochem-Zell einen eigenen Kreisverband. Für die Landtagswahl gibt es auch einen Direktkandidaten aus Briedel. Grund genug, mit den Handelnden ins Gespräch zu kommen.
Sie ist eine der am längsten bestehenden Kleinparteien in Deutschland, die Ökologisch-Demokratische Partei. Bereits 1982 gegründet, engagiert sich die ÖDP seitdem für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mitmenschlichkeit. Vor allem in Bayern ist sie kommunal gut verankert.