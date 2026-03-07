Akteure im Aufbruch ÖDP will mehr Präsenz in Cochem-Zell zeigen Dieter Junker 07.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Kreisvorsitzende der ÖDP Cochem-Zell und Direktkandidat, Karl Habermann (rechts), und sein B-Kandidat für die Landtagswahl, Wolfgang Höhler-Brockmann, machen derzeit Wahlkampf für die ÖDP. Dieter Junker

Erst seit dem vergangenen Sommer hat die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) in Cochem-Zell einen eigenen Kreisverband. Für die Landtagswahl gibt es auch einen Direktkandidaten aus Briedel. Grund genug, mit den Handelnden ins Gespräch zu kommen.

Sie ist eine der am längsten bestehenden Kleinparteien in Deutschland, die Ökologisch-Demokratische Partei. Bereits 1982 gegründet, engagiert sich die ÖDP seitdem für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mitmenschlichkeit. Vor allem in Bayern ist sie kommunal gut verankert.







Artikel teilen

Artikel teilen