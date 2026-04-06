Landtagswahl-Nachlese ÖDP ist mit Ergebnis zufrieden Dieter Junker 06.04.2026, 12:00 Uhr

i Karl Habermann (rechts) ist zufrieden mit dem Wahlergebnis seiner Partei und sieht dies als gute Grundlage für die weitere Arbeit. Gemeinsam mit Wolfgang Höhler-Brockmann aus Pünderich war er als Kandidat bei der Landtagswahl angetreten. Dieter Junker

Zu den kleinen Parteien im Land zählt die ÖDP – und das seit mehr als 40 Jahren. Zuletzt trat die ÖDP mit einem Direktkandidaten für die Landtagswahl im Kreis Cochem-Zell an. Karl Habermann ist mit seinem Ergebnis zufrieden – und blickt voraus.

Nach der Wahl zeigt sich die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die erstmals im Kreis Cochem-Zell mit einem Direktkandidaten bei der Landtagswahl angetreten war, mit ihrem Ergebnis durchaus zufrieden und kündigt an, sich nun gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen in drei Jahren stärker zu engagieren und für ihr Programm zu werben.







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