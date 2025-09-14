Anders als beim Münchner Oktoberfest steht in Bullay der Wein im Fokus. Traditionell gibt es Ochsenbraten vom maßgeschneiderten Eisengrill, und die neue Weinkönigin wird begrüßt: Sie heißt Nele Görgen.

Es ist ein Fest der ganz besonderen Art. Nicht nur, weil es extrem groß ist – das größte zwischen Cochem und Bernkastel-Kues – sondern auch, weil es vier Tage lang außergewöhnlich zünftig zugeht, fast schon wie beim Oktoberfest. Aber in Bullay spielt nicht das Bier die Hauptrolle – so war es mal in früheren Jahren –, sondern der gute Wein der Weinlage „Bullayer Brautrock“.

Warum es kein Spanferkel auf den Grill schafft

Und zünftig ist auch die traditionelle Hauptspeise: Seit jeher gibt es Ochsenbraten. Gemächlich dreht sich ein aufgespießter Ochse auf dem maßgeschneiderten Eisengrill. Das Schaugrillen ist eine Besonderheit des Bullayer Herbstfestes. Drei bis vier Ochsen werden an den Festtagen verspeist. Und das ist seit 1964 so, als die Bullayer ihr erstes Herbstfest am Moselufer feierten. Damals gab es auch Spanferkel vom Grill, doch die Wittlicher Säubrenner hatten etwas dagegen, und so ist es beim Ochsenbraten geblieben. Eine Besonderheit ist auch das große Festzelt mit Vor- und Hauptzelt, die zusammen 2500 bis 3000 Besucher fassen können. Während der vier Tage war es mit fröhlichen Menschen gefüllt.

i Hübsch anzusehen: die Bullayer Brautröckchen beim Festumzug. Winfried Simon. RZ

Einer der Höhepunkte ist stets der große Festumzug am Samstagmittag, diesmal mit fünf Musikkapellen und 30 Gruppen. Mehrere Tausend Zuschauer standen am Straßenrand, als sich der Zug vom Bahnhof bis zum Festplatz bewegte. Mit dabei waren wie immer die Musketiere aus Traben-Trarbach, die Cochemer Mägde, die Neefer Auslese, das Bullayer Fastnachtskomitee, der große Schwarze-Katz-Festwagen aus Zell, die Merler Weinfreunde mit dem Pissamännesje, ein Festwagen aus Reil und nicht zuletzt die kleinen Bullayer Brautröckchen und die Golden Girls, die unter anderem für die hübsche Dekoration im Festzelt sorgen. Auch Weinköniginnen aus zahlreichen Orten gaben sich ein Stelldichein: aus Traben-Trarbach, Cochem, Neef, Bruttig-Fankel, Zell, St. Aldegund, Alf, Senheim, Bremm und Pünderich.

i Die Bullayer Majestäten freuen sich, dass viele Weinköniginnen aus Nachbarorten gekommen sind. Winfried Simon. RZ

Nach dem Umzug folgte auf der Bühne der große Moment für Nele Görgen. Ihre Vorgängerin im Amt der Bullayer Weinkönigin, Lisa Nikolay, setzte ihr unter dem Beifall der vielen Zuschauer die Krone auf. Applaus und herzliche Glückwünsche gab es auch von der erst am 5. September in Leiwen gewählten Moselwein-Prinzessin Annalena Niedersberg. Freuen durfte sich auch die neue Bullayer Weinprinzessin Maline Regh, die nun dieses Amt ebenso wie Nele Görgen als Weinkönigin zwei Jahre innehat. Matthias Müller, Ortsbürgermeister der aufstrebenden Gemeinde Bullay, dankte Lisa Nikolay für ihr Engagement und ihren Einsatz auf zahlreichen Veranstaltungen für die Ortsgemeinde.

i Lisa Nikolay krönt ihre Nachfolgerin Nele Görgen zur Bullayer Weinkönigin, umrahmt von der neuen Bullayer Weinprinzessin Maline Regh (rechts) und der Moselwein-Prinzessin Annalena Niedersberg (links). Winfried Simon. RZ

Am Freitagabend stellten die fünf Bullayer Winzer im Rahmen einer musikalischen Weinprobe eine Auswahl ihrer Weine vor. Und am Samstagabend erfreuten sich mehrere Tausend Besucher am großen Brillant-Feuerwerk.

300 Bullayer sind für das Fest im Einsatz

Ausrichter des großen Festes ist die Ortsgemeinde. Ortschef Matthias Müller ist stolz und froh, dass so viele freiwillige Helfer dieses Fest erst möglich machen. Rund 300 Männer und Frauen sind vor, während und nach dem Herbstfest im Einsatz, davon allein 50 am Ochsenbräterstand und 70 an den Wein- und Biertheken.

Der Etat des Festes werde, so Müller, über den Haushalt der Gemeinde abgewickelt – unterm Strich bleibt zumeist ein Minus von 10.000 bis 15.000 Euro. Denn die Kosten sind enorm: Allein das große Doppelzelt schlägt mit 40.000 Euro zu Buche. Doch die Imagewerbung weit über die Ortsgrenzen hinaus gleiche das mehr als aus, ist sich Müller sicher.

Am Montag, 15. September, endet das viertägige Fest mit einem Frühschoppen unter Mitwirkung der Grundschule Bullay, dem traditionellen Montagsessen mit Erbsensuppe und am Abend mit Musik im Zelt.