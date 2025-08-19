Ein Festival zwischen Weinbergen, Musik und Kunst. Das Oben Air in Pünderich soll auch dieses Jahr wieder Musikbegeisterte anziehen. Besonders die Indie-Szene wird musikalisch vertreten.

Pünderich. Livemusik, Lesungen und eine Filmvorführung – all das erwartet die Besucher beim elften Oben Air Festival im idyllischen Weinort Pünderich. Unter dem Motto „Oben ist die Luft am dünsten“ bietet das Festival dieses Jahr am Freitag, 5. September, und am Samstag, 6. September, ein abwechslungsreiches Programm an und lädt die Besucher zur Waldhütte auf der Buche ein.

Diese Programmpunkte erwarten Besucher

Der Festivalfreitag startet um 16 Uhr und richtet sich an Literatur- und Filmbegeisterte. Es stehen zwei Autorenlesungen, eine Filmvorführung und ein Jazz-Konzert auf dem Programm. „Wir möchten, dass das Publikum die Möglichkeit bekommt, mit den anwesenden Autoren und Regisseuren zu sprechen – das unterscheidet das Event von einer klassischen Lesung“, erklärt Jan Pauly, Mitorganisator im Verein „oben&unten Kulturveranstaltungen“. Den musikalischen Abschluss am Freitag bildet ein Konzert von Mia Gjakonovski & Band. Die Jazzband wird auf der neuen Bühne „Birke“ auftreten.

Der Samstag stellt traditionell den Haupttag des Festivals dar. Es treten insgesamt acht Livekünstler auf, darunter Philip Johann Thimm, Dolphin Love und Elephant. „Der Ticketpreis ist angesichts des Line-ups mehr als fair“, betont Jan Pauly. Schließlich treten auch Künstler auf, die Bühnen auf dem Highland Pop bespielen und international erfolgreich sind.

i Verschiedene Künstler treten auf dem Oben Air in Pünderich auf. Michael Krebs

Auf dem Gelände stehen insgesamt drei Bühnen. Die Kastanienbühne bildet die Hauptbühne, dort erwartet das Publikum überwiegend energiegeladene Musik, die zum Tanzen animiert. Am Fichtenhain werden Bands mit eher ruhigerem Stil auftreten. Jan Pauly möchte, dass die Zuschauer die Möglichkeit bekommen sollen, „die Augen zu schließen und ins Träumen zu kommen“. Die neue Bühne „Birke“, die am Freitagabend mit Jazz bespielt wird, gibt samstags Raum für kleinere Auftritte.

Das Oben Air versteht sich als ein familienfreundliches Festival. „Neben teilweise eher ruhiger Musik ist das Gelände noch dazu überschaubar und bietet eine schöne Atmosphäre für Kinder“, erklärt Jan Pauly. Am Samstag werden einige Aktivitäten vom Kulturgraben e.V. für Kinder angeboten, um ebenfalls mehr Familien aufs Oben Air zu bringen.

i Die Bühnen am Waldrand sorgen für ein besonderes Flair beim Oben Air. Robin Resch

Laut Jan Pauly ist das Festival aus einer Eigeninitiative des Freundeskreises entstanden. „Wir waren schon immer fasziniert von dem Stil der Indie-Musik und sind deshalb oft zu Festivals wie dem Highland Pop gefahren“. Sie hatten das Gefühl, dass diese Art der Kultur und Musik in ihrer Heimatregion unterrepräsentiert war und beschlossen daher, etwas daran zu ändern. Aus einer kleinen Idee entstand schließlich das Oben Air, welches schließlich sogar Förderungen im Rahmen des Festivalförderfonds der Initiative Musik erhielt.

Die Tickets für das diesjährige Oben Air Festival sind online verfügbar und je nach Vorrat auch an der Abendkasse erhältlich. Das Campingticket kostet 5 Euro, der Eintritt für Freitag 20 Euro und für Samstag 35 Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Oben Air: https://www.obenair.de/tickets.