K25 bei Klotten ist zu sichern Nur eine Kreisstraße in Cochem-Zells Ausbauprogramm Dieter Junker 14.11.2025, 12:00 Uhr

i An der K25 zwischen Wirfus und Klotten ist im nächsten Jahr eine abgängige Böschung zu sichern. Kevin Rühle

An sanierungswürdigen Kreisstraßen mangelt es in Cochem-Zell keineswegs. Wohl aber an Geld, um im nächsten Jahr möglichst viele davon unter die Baggerschaufel nehmen zu lassen. Eine Baustelle aber steht fest auf dem Plan.

Das Kreisstraßenbauprogramm 2026, über das der Kreistag am 17. November zu entscheiden hat, umfasst im nächsten Jahr lediglich eine Maßnahme, die Böschungssicherung an der Kreisstraße 25 zwischen Wirfus und Klotten. Dafür sind rund 350.000 Euro vorgesehen, wovon der Kreis selbst etwas mehr als 100.







