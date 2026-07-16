Wassermangel ist groß Notruf: Kein Wasser aus Bächen in Cochem-Zell nehmen! 16.07.2026, 11:11 Uhr

i Viel Wasser ist es nicht mehr, das an der Mündung des Elzbach bei Moselkern ankommt. Hitze und Trockenheit haben zugeschlagen. Nun appelliert der Kreis Cochem-Zell an die Bürger, auf Wasserentnahmen aus Bächen und Flüssen zu verzichten. David Ditzer

Alle oberirdischen Gewässer führen zurzeit frappierend wenig Wasser. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Für die Umwelt kann das tödliche Folgen haben. Deshalb richtet der Kreis einen Appell an die Bürger.

Die anhaltende Hitze und Trockenheit führen dazu, dass viele Gewässer im Landkreis Cochem-Zell derzeit besorgniserregend wenig Wasser führen. Eine nachhaltige Entspannung ist kurzfristig nicht zu erwarten. Die untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Cochem-Zell appelliert deshalb eindringlich an Bürgerinnen und Bürger, landwirtschaftliche Betriebe sowie sonstige Nutzerinnen und Nutzer, bis auf Weiteres auf nicht zwingend erforderliche ...







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