DRK an Grundschule Pünderich Notfall in der Schule? Kinder werden Ersthelfer Birgit Pielen 21.10.2026, 08:00 Uhr

i Sie sind bereit für den Einsatz (von links): Julius, Leo und Ida. Schulleiterin Nicola Mäurer freut sich über das Engagement der Grundschüler. Birgit Pielen

Wie setzt man einen Notruf ab oder versorgt eine Wunde? In Pünderich lernen Grundschüler, wie sie im Notfall helfen können – und werden in Kooperation mit dem Jugendrotkreuz zu Juniorhelfern ausgebildet.

Ein Pflaster kleben, einen Verband anlegen, den Notruf wählen: Was für Erwachsene selbstverständlich klingt, will gelernt sein. In der Grundschule Briedel/Pünderich werden Drittklässler jetzt zu Juniorhelfern ausgebildet. Sie üben, wie sie helfen können, wenn sich jemand verletzt hat.







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