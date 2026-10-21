DRK an Grundschule Pünderich
Notfall in der Schule? Kinder werden Ersthelfer
Sie sind bereit für den Einsatz (von links): Julius, Leo und Ida. Schulleiterin Nicola Mäurer freut sich über das Engagement der
Sie sind bereit für den Einsatz (von links): Julius, Leo und Ida. Schulleiterin Nicola Mäurer freut sich über das Engagement der Grundschüler.
Birgit Pielen

Wie setzt man einen Notruf ab oder versorgt eine Wunde? In Pünderich lernen Grundschüler, wie sie im Notfall helfen können – und werden in Kooperation mit dem Jugendrotkreuz zu Juniorhelfern ausgebildet.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Pflaster kleben, einen Verband anlegen, den Notruf wählen: Was für Erwachsene selbstverständlich klingt, will gelernt sein. In der Grundschule Briedel/Pünderich werden Drittklässler jetzt zu Juniorhelfern ausgebildet. Sie üben, wie sie helfen können, wenn sich jemand verletzt hat.
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