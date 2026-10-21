Wie setzt man einen Notruf ab oder versorgt eine Wunde? In Pünderich lernen Grundschüler, wie sie im Notfall helfen können – und werden in Kooperation mit dem Jugendrotkreuz zu Juniorhelfern ausgebildet.
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Ein Pflaster kleben, einen Verband anlegen, den Notruf wählen: Was für Erwachsene selbstverständlich klingt, will gelernt sein. In der Grundschule Briedel/Pünderich werden Drittklässler jetzt zu Juniorhelfern ausgebildet. Sie üben, wie sie helfen können, wenn sich jemand verletzt hat.