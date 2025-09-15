Mit einer Augenverletzung am Wochenende einen Arzt finden? Gar nicht so einfach ... Eine Patientin aus Bernkastel-Kues staunte nicht schlecht, als sie sich dafür über 100 Kilometer ins Saarland fahren lassen musste.

Es war für Ulla Kappes aus Bernkastel-Kues eine Schrecksekunde, der noch viele weitere Schreckmomente an diesem Tag folgen sollten. „Wir haben am Samstag Marmelade gekocht und ich wollte kurz in den Garten gehen, als ich einen Baumast übersehen habe und mit dem Auge hineinlief“, erzählt sie.

Sie habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimme. „Das waren heftige Schmerzen. Wir haben das Auge gespült und gekühlt, aber die Schmerzen hörten nicht auf, sondern wurden immer stärker“, erinnert sie sich. Was also tun? Es war schließlich Wochenende – und die niedergelassenen Augenärzte hatten geschlossen.

Die Schmerzen wurden immer stärker

Sie rief daraufhin die allgemeine Hotline 116117 an und erlebte eine Überraschung: „Mir wurde gesagt, dass ich in die nächste Augenklinik nach Kaiserslautern fahren soll!“. Das war ihr aber entschieden zu weit entfernt. Sie fuhr daraufhin mit einer Freundin ins Wittlicher Krankenhaus, denn die Schmerzen wurden immer stärker. „Dort wurden wir abgewiesen, uns wurde gesagt, dass wir nach Bonn, Kaiserslautern oder nach Koblenz ins Bundeswehrkrankenhaus fahren sollen.“

Daraufhin hat Ulla Kappes in Koblenz angerufen – erfolglos, denn das Bundeswehrkrankenhaus war nicht zuständig. „Da wird einem schon komisch! Was soll man denn dann tun?“, fragt sie. Da sie ohnehin schon in Wittlich war, ging sie zu einem Brillengeschäft, dessen Besitzer sie kannte. Es war noch Samstagvormittag und die Geschäfte waren geöffnet. Der Optiker durfte sie zwar nicht behandeln, empfahl ihr aber, das Auge dringend behandeln zu lassen,. Und er wusste auch wo: in der Augenklinik in Homburg.

„Letzten Endes hat mich dann mein Bruder mit dem Auto in die Uniklinik nach Homburg gefahren. Ich selbst hätte mit dem verletzten Auge gar nicht fahren können“, sagt sie. Und dort, 120 Kilometer von Bernkastel-Kues entfernt und einer Fahrtzeit von über einer Stunde, konnte ihr dann auch geholfen werden. „Da ging es dann schnell, und mir wurde sehr gut geholfen, aber es bleiben viele Fragen offen“, findet sie.

Personalmangel in Trier

Bislang hat das Brüderkrankenhaus in Trier mit seiner Augenabteilung den Notdienst am Wochenende für die Region bereitgestellt. Damit ist aber seit Februar 2024 Schluss. Die Begründung ist recht unkompliziert: Wie der Trierische Volksfreund damals berichtete, lag es am Personalmangel. Patienten mit akuten Problemen werden daher an weiter entfernte Krankenhäuser verwiesen.

Das Wittlicher Krankenhaus bestätigt das auch auf Anfrage des Trierischen Volksfreundes. „Die augenärztliche Notfallversorgung ist in unserer Region seit einigen Jahren zunehmend eingeschränkt. In der Zentralen Notaufnahme in Wittlich steht uns keinerlei personelle augenärztliche Expertise zur Verfügung“, erklärt ein Sprecher. Gerade an Wochenenden und in der Nacht könnten Patienten mit akuten Augenproblemen nicht vor Ort versorgt werden. Diese würden dann an spezialisierte Einrichtungen verwiesen werden.

Der Sprecher sagt: „Uns ist bewusst, dass damit für die Betroffenen längere Fahrzeiten verbunden sind. Um unnötige Wartezeiten und Verzögerungen in unserer Notaufnahme zu vermeiden, weisen wir deshalb direkt auf die erreichbaren Fachkliniken hin.“

Wann handelt es sich um einen Notfall?

Dazu nimmt die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung in Mainz Stellung: „Leider können wir ohne weitere Angaben, wann und von welchem Anschluss der Anruf stattgefunden hat, keine detaillierten Angaben zu dem von Ihnen geschilderten Fall machen. Im System findet sich kein passender Einsatz zum geschilderten Hergang. Wir können den Vorfall in dieser Form zurzeit also weder bestätigen oder ausschließen.“

Generell gelte: Bei Lebensgefahr, unerträglichen Schmerzen und immer dann, wenn ohne unverzügliche Behandlung bleibende Gesundheitsschäden zu befürchten sind, handele es sich um Notfälle. Liege ein Notfall vor, müsse unverzüglich der Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 alarmiert werden oder, wenn möglich, die nächste Notaufnahme eines Krankenhauses, im geschilderten Fall mit einer Fachabteilung Augenheilkunde, aufgesucht werden.

Wer nachts, am Wochenende und an Feiertagen – also außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen – krank werde und ärztlich versorgt werden müsse, aber kein Notfall definiert sei, für den müsse medizinische Hilfe auch zu diesen Zeiten einfach zugänglich sein. Hilfesuchende sollten dann die Nummer 116117 wählen. Die 116117 sei sieben Tage in der Woche 24 Stunden täglich (24/7) erreichbar.

Kein verpflichtendes Angebot

Die Sprecherin der KV erklärt, dass Patientinnen und Patienten mit leichten bis mittleren Beschwerden am Auge (wie zum Beispiel Augen- oder Bindehautentzündung, Allergie, Reizung) nach der Ersteinschätzung durch die 116117 grundsätzlich zu den entsprechenden Dienstzeiten immer an den allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst verwiesen werden. Letztendlich würden dann die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte entscheiden, ob sie eine Behandlung selbst vornehmen können oder ob besser an einen augenärztlichen Bereitschaftsdienst verwiesen werden sollte.

Neben dem allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst habe die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz Kooperationsvereinbarungen mit augenärztlichen Versorgungseinrichtungen zur Übernahme von augenärztlichen Bereitschaftsdiensten abgeschlossen. Augenärztliche Bereitschaftsdienste sind zusätzliche, gesetzlich nicht verpflichtend vorgesehene Angebote der KV RLP.

Wer übernimmt die Fahrtkosten?

Mit einem speziellen augenärztlichen Bereitschaftsdienst sind 24/7 einige Augenkliniken erreichbar. Dabei handelt es sich um die Augenkliniken Bonn, Kaiserslautern, Mainz und Mannheim. Bis Ende 2024 bestand auch eine Kooperation mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier. Dieses hat die Kooperationsvereinbarung zur Übernahme des augenärztlichen Bereitschaftsdienstes ab 2025 aber gekündigt.

Speziell für die Region Trier wurde infolge des Wegfalls des augenärztlichen Bereitschaftsdienstes am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eine Kooperationsvereinbarung mit einer augenärztlichen Versorgungseinrichtung geschlossen. Dieser augenärztliche Bereitschaftsdienst ist an wechselnden Standorten in der Region Trier zu begrenzten Zeiten erreichbar. Zeiten und Behandlungsorte erfahren Hilfesuchende über die 116117.

Das bestätigt auch die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung in Mainz: „ Der Anspruch auf einen Krankentransport richtet sich in erster Linie nach der medizinischen Notwendigkeit, dem patientenindividuellen Krankheitsbild und der körperlichen Einschränkung der Patientin, beziehungsweise des Patienten. Allein das Fehlen eines eigenen Fahrzeugs oder die Abwesenheit hilfsbereiter Angehöriger stellt keinen medizinischen Grund für einen Krankentransport dar.“