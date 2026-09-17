Reisebuskonflikt in Cochem Nonstop zum Endertplatz? Geht nicht für alle Busnutzer Dieter Junker 17.09.2026, 12:00 Uhr

i Der Zentrale Omnisubusbahnhof auf dem Endertplatz in Cochem wird von Linienbussen, aber auch von Reisebussen angefahren. Das verursacht Probleme, für die es noch keine Lösung gibt. Daniel Rühle/Archiv

Die meiste Zeit eines Tages können die Nutzer bestimmter Buslinien nicht mehr ohne Zwischenstopp bis zum Cochemer Endertplatz fahren. Das und mehr führt zu Diskussionen im Kreistag.

Die Bushaltestelle an der alten Moselbrücke in Cochem („Cochem Endertplatz F“) wurde in diesem Februar von der Verbandsgemeinde (VG) Cochem aufgehoben und wird seitdem von Bussen, die aus Sehl kommen, nicht mehr angefahren. Nächster Halt für die Fahrgäste ist hier daher der Bahnhof Cochem, wobei anschließend ein Bus zum Endertplatz fährt, also ein Umsteigen erforderlich ist.







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