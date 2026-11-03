Ab 2. November ist die B327 von Thalfang in Richtung Morbach gesperrt. Wie lange die Bauarbeiten voraussichtlich dauern, wie umgeleitet wird und was das für Autofahrer bedeutet.
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Autofahrer müssen auf ihrer Fahrt durch den Hunsrück mit Behinderungen und Umleitungen rechnen. Der Grund: Gleich mehrere Straßenabschnitte werden derzeit saniert. Laut dem Mobilitätsatlas des Landesbetriebs Mobilität (LBM) soll die Sperrung der L150 zwischen der Ausfahrt Mehring und Büdlicherbrück zwar ab Freitag, 6.