Einseitige Sperrung der B327
Noch eine Baustelle auf der Hunsrückhöhenstraße
Bei der Ausschilderung am Berghof bei Thalfang weist ein Schild auf eine Sperrung hin, ein weiteres Schild kündigt die nächste B
Bei der Ausschilderung am Berghof bei Thalfang weist ein Schild auf eine Sperrung hin, ein weiteres Schild kündigt die nächste Baustelle an.
Christoph Strouvelle

Ab 2. November ist die B327 von Thalfang in Richtung Morbach gesperrt. Wie lange die Bauarbeiten voraussichtlich dauern, wie umgeleitet wird und was das für Autofahrer bedeutet.

Lesezeit 2 Minuten
Autofahrer müssen auf ihrer Fahrt durch den Hunsrück mit Behinderungen und Umleitungen rechnen. Der Grund: Gleich mehrere Straßenabschnitte werden derzeit saniert. Laut dem Mobilitätsatlas des Landesbetriebs Mobilität (LBM) soll die Sperrung der L150 zwischen der Ausfahrt Mehring und Büdlicherbrück zwar ab Freitag, 6.
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