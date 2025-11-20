Niwara Millemaje macht Plattschwätzen salonfähig

Plattschwätzen erlebt gerade eine Renaissance. Bei der Niwara Millemaje in der Mittestrimmiger Dorfmühle haben vier Experten aus Hunsrück und Eifel die Zuschauer mit Stückelchen auf Platt amüsiert.
Stekkelcher (amüsante Geschichten) auf Platt haben meist einen ganz besonderen Charme, deren Wortwitz oft nicht ins Hochdeutsche übersetzt werden kann. Bei der jüngsten Auflage der Niwara Millemaje in der Mittelstrimmier Dorfmühle kamen vier Plattschwätzer aus Hunsrück und Eifel zum Zug und sorgten beim Publikum für Kurzweil.