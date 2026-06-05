Kommunalpolitik
Nils Böffgen ist neuer Chef der SPD-Kreistagsfraktion

Nachfolge geregelt: Nach dem Aufstieg von Jens Jenssen zum Vize der ADD Trier hat die SPD-Kreistagsfraktion einen neuen Vorsitzenden gesucht. Und gefunden: Es ist Nils Böffgen (27) aus Pelm.

Lesezeit 1 Minute
Die SPD-Fraktion im Kreistag Vulkaneifel hat in ihrer Sitzung am 1. Juni einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Die Fraktionsmitglieder bestimmten den 27-jährigen Nils Böffgen aus Pelm einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden. Die Neuwahl wurde erforderlich, nachdem der bisherige Vorsitzende Jens Jenssen seine kommunalen Mandate niedergelegt hatte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren