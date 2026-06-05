Kommunalpolitik Nils Böffgen ist neuer Chef der SPD-Kreistagsfraktion Mario Hübner 05.06.2026, 08:00 Uhr

Nachfolge geregelt: Nach dem Aufstieg von Jens Jenssen zum Vize der ADD Trier hat die SPD-Kreistagsfraktion einen neuen Vorsitzenden gesucht. Und gefunden: Es ist Nils Böffgen (27) aus Pelm.

Die SPD-Fraktion im Kreistag Vulkaneifel hat in ihrer Sitzung am 1. Juni einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Die Fraktionsmitglieder bestimmten den 27-jährigen Nils Böffgen aus Pelm einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden. Die Neuwahl wurde erforderlich, nachdem der bisherige Vorsitzende Jens Jenssen seine kommunalen Mandate niedergelegt hatte.







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