Erst 22 und schon Bäckermeister. Jetzt hat Niklas Ring aus Kaifenheim auch noch an der WM der Jungbäcker in Brasilien teilgenommen. Trotz Verletzung war er erfolgreich.

Bei der Weltmeisterschaft der Bäckerjugend im brasilianischen São Paulo hat Niklas Ring für Deutschland den fünften Platz erkämpft. Angetreten ist er mit Teamkollege Janus Ripken aus Hamburg. Für einen Platz auf dem Siegertreppchen hat es zwar nicht gereicht, doch Ring ist mit dem Ergebnis zufrieden.

Am Donnerstag vor einer Woche war der 22-jährige Kaifenheimer in Begleitung von Vater, Mutter, Bruder und Patentante nach Brasilien geflogen, um sich unter Realbedingungen auf die Meisterschaft vorzubereiten.

Am Wettkampftag hatte das deutsche Team dann sechs Stunden Zeit, um die verschiedenen Backwerke herzustellen und zu präsentieren. Eine kleine Schnittverletzung an der Wade, die Niklas Ring sich während des Wettkampfs zugezogen hat, brachte das Team zwar ein wenig in Verzug, doch die beiden wurden noch rechtzeitig fertig. Zu den präsentieren Backwaren gehörten klassisches Roggen-Mischbrot genauso wie Croissants und Plunderteilchen.

Auf die Weltmeisterschaft hat sich Niklas Ring mit seinem Teamkollegen in der Akademie des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim vorbereitet. Jetzt steht für den Meisterbäcker im September noch die Europameisterschaft in Dänemark an.