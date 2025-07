Niklas Ring kann aufatmen. Der 22-Jährige hat gerade die praktische Meisterprüfung absolviert. Jedenfalls kurz, für einen Moment, kann er sich zurücklehnen. Doch mit richtigem Ausruhen ist nichts, auch nicht nach der Meisterprüfung. Denn für den Kaifenheimer geht es in wenigen Tagen nach São Paulo in Brasilien, wo er Deutschland bei der Bäckerjugend-Weltmeisterschaft vertritt. Und dafür muss er trainieren, trainieren, trainieren.

Im vergangenen Jahr belegte Ring bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend den zweiten Platz. Gemeinsam mit dem Drittplatzierten Janus Ripken aus Hamburg wurde er daraufhin für die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft ausgewählt: „Die Erstplatzierte ist leider zu alt für die WM“, erklärt der Kaifenheimer. Ring und Ripken trainieren in Weinheim seit einem halben Jahr das deutsche Bäckerhandwerk für den hochkarätigen Wettbewerb des Internationalen Bäcker- und Konditoren-Verbands in São Paulo.

Teamkollegen waren zuerst Zimmergenossen auf Internat

In Weinheim sind die beiden jungen Männer in einem Internat untergebracht, das an die Akademie, wo sie unterrichtet und trainiert werden, angeschlossen ist. Zwar lernten sich die zwei beim Bundeswettbewerb kennen, wo sie das Siegertreppchen erklommen, aber hinter den nun Teamkollegen steckt eine noch viel zufälligere Kennenlerngeschichte: „Als wir anfangs in Doppelzimmern im Internat untergebracht waren, waren wir sogar Zimmergenossen – wegen unserer Nachnamen“, erklärt Ring und schmunzelt darüber, dass sie alphabetisch doch so nah beieinanderliegen.

i Niklas Ring ist gewappnet für die Weltmeisterschaft in Brasilien. Ingo Hilger

„Anfangs dachten wir schon, ob das nicht kritisch ist, wenn wir Tag und Nacht aufeinander hocken, weil wir nicht nur ein Zimmer teilen, sondern auch noch gemeinsam zur Meisterschule gehen und für die WM trainieren“, erzählt der 22-Jährige. Doch zwischen den einstigen Zimmergenossen und dann Teamkollegen ist eine Freundschaft entstanden. Eine, bei der sie nun gemeinsam nach São Paulo fliegen.

„Die Reise drumherum nach Brasilien ist schon was Besonderes. Am meisten freu ich mich aber, dort hinzufliegen, mein Können zu zeigen und mich mit Leuten auszutauschen, die ähnlich ticken wie ich.“

Niklas Ring, 22 Jahre alt, aus Kaifenheim

Es wird Niklas Rings erster Langstreckenflug, das erste Mal so weit weg von zu Hause. Und dann auch noch als Teilnehmer bei einer Weltmeisterschaft. „Die Reise drumherum nach Brasilien ist schon was Besonderes. Am meisten freu ich mich aber, dort hinzufliegen, mein Können zu zeigen und mich mit Leuten auszutauschen, die ähnlich ticken wie ich.“ Schließlich könne man einiges voneinander lernen.

Noch ist der Kaifenheimer entspannt: „Wenn der Tag erst mal da ist, werde ich schon aufgeregt sein. Gerade war mit der Meisterprüfung noch gar keine Zeit dafür. Die Vorfreude ist aber riesig. Wir fliegen extra fünf Tage vor dem Wettbewerb hin, um den Jetlag auszukurieren.“ Außerdem könne man so die Bedingungen vor Ort ausprobieren: „Wir können zwar noch nicht am Ort der Weltmeisterschaft selbst backen und üben, aber wir können trotzdem schon mal unter den Begebenheiten wie dem Klima trainieren.“

i Auch Brötchen backen gehört zu den Aufgaben bei der WM dazu. Theresa Dehen

Der Wettbewerb selbst findet auf einer Messe statt, dort können immer unvorhersehbare Störungen auftreten. Mit neuen Öfen werden die Teilnehmer backen – „und neue Öfen sind immer ein wenig schwierig“, jedenfalls was das Aufheizen angehe und die Bedienung, bei der sich die Bäcker umstellen müssen. Doch das schreckt den Jungbäcker nicht ab, viel größer ist die Vorfreude.

Acht Stunden für Backkunstwerke

Insgesamt hat jedes Team acht Stunden Zeit, um seine Meisterwerke herzustellen. Am Vortag zwei Stunden zur Vorbereitung – hier darf zwar nichts gebacken, aber eben der Teig vorbereitet werden und Ähnliches – am Tag selbst sind es dann sechs Stunden. Ring sagt: „Janus und ich haben uns schon aufgeteilt, wer was macht.“ Am Wettbewerbstag selbst geht es dann so richtig los.

In jedem Jahr gibt es bei der WM ein Thema, das die Bäcker am besten mit Landesbezug umsetzen sollen. Ring sagt: „In diesem Jahr lautet das Motto ’Tradition meets innovation’. Deutschland ist ein Land mit vielen technischen Innovationen, das wir, glaube ich, gut vertreten können.“ Was genau das deutsche Team backen wird, wird noch nicht verraten. Allerdings reicht es von Brot über Brötchen, Plunder über Flechtgebäck, bis zu einem 1,60 Meter großen Schaustück.

EM steht im September in Dänemark an

Im September wird Niklas Ring zur Europameisterschaft der Berufe 2025 nach Dänemark reisen. Der vielseitige Wettbewerb umfasst in diesem Jahr zahlreiche Disziplinen bei den „EuroSkills Herning 2025“ – darunter auch das Bäckerhandwerk – sowie weitere Fachbereiche bei der „European Skills Challenge“ im schweizerischen Chur und in Salzburg in Österreich. Ring selbst erzählt, dass die Entscheidung zwischen ihm und seinem Teamkollegen Janus Ripken getroffen wurde, da die EM im Gegensatz zur WM keine Team-, sondern eine Einzelteilnahme ist wih