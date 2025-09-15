Erst im Juli ist Niklas Ring als fünftbester Jungbäcker von der Back-WM aus Brasilien zurückgekommen. Jetzt hat der Kaifenheimer sein Können erneut unter Beweis gestellt, bei den EuroSkills in Dänemark. So ist der Wettbewerb gelaufen.

Am Ende sind es vier Punkte, die Niklas Ring von der Bronzemedaille trennen. Beim europäischen Wettbewerb der Berufe, den EuroSkills, die in diesem, Jahr in Dänemark ausgetragen wurden, landete der Jungbäcker auf dem vierten Platz. Nach den Niederlanden, Frankreich und dem Gastgeberland. Für das Bäckerhandwerk waren 13 Nationen angetreten.

i Ein Selfie mit Trainer Felix Rommel (links) macht Niklas nach getaner Arbeit. Feilx Rommel. Felix Rommel

Mit der Platzierung sowie einer „Exzellenzmedaille“ zeigt sich der 22-jährige Kaifenheimer zufrieden. 719 Punkte hat er sich „erbacken“ und liegt damit nur ganz knapp hinter dem Gastgeberland, das sich mit 723 Punkten den dritten Platz sicherte. Insgesamt haben rund 600 junge Fachkräfte aus 32 Ländern in 38 verschiedenen Berufen im dänischen Herning an dem Wettbewerb teilgenommen. Deutschland konnte mit 15 Medaillen und sechs Exzellenzauszeichnungen nach Hause fahren. Eine davon ging an Niklas Ring.

„Insgeheim hatte ich schon auf Bronze gehofft“, gesteht er. Dass die Bäcker aus den Niederlanden und Frankreich das Rennen machen würden, hatte er anhand der Leistungen schon geahnt. „Der Wettbewerb war aber sehr fair und die Stimmung sehr gut“, betont er.

i Die Anforderungen waren hoch, die Bewertung fair, sagt Niklas Ring. Carmen Ring

Erst im Juli hat sich der Jungbäcker bei der Back-WM in Brasilien den fünften Platz gesichert. „Diesmal waren die Vorgaben für die Backwaren aber viel genauer. Also Größe, Gewicht und Mehlanteile genau festgelegt, sodass man die Ergebnisse objektiver bewerten konnte“, sagt Ring. Auch die Zeit war knapper bemessen als in Brasilien. „Da konnte man sich nicht groß verkünsteln“, betont er schmunzelnd. Eine der Aufgaben lautete, in fünf Minuten möglichst viele Brötchen zu formen. Niklas schaffte 48. Eine tolle Leistung. „Der französische Kollege lag aber mit 88 Brötchen vorn“, meint Ring gelassen.

Die Auszeichnung ist für Niklas Ring eine „schöne Bestätigung“ seines Könnens. Dass die Familie ihn zur EM begleitet hat, hat ihm den Rücken gestärkt. Und die Kaifenheimer hatten bei seiner Rückkehr am Kirmesmontag auch gleich die Gelegenheit, ihren Meisterbäcker zu feiern.