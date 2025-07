Bei Kunst am Fluss kamen nicht nur Kinder auf ihre Kosten, sondern auch Hobbyköche auf ganz neue Rezeptideen.

Dass sich bildende Kunst nicht allein auf den Einsatz von Pinsel, Stift und Schnitzwerkzeug beschränkt, zeigte anlässlich der Veranstaltung Kunst am Fluss der Verein Ehrenamt für Ukrainehilfe in der Cochemer Oberstadt. Ivana Eisfeld, Hanna Savchenko, Svetlana Vorobiova und Lilia Mayers boten Workshops für jedermann und mit ganz unterschiedlichen Facetten an.

Los ging es musikalisch mit dem Singen von ukrainischen Volksliedern. Dazu gesellte sich in der Folge die Kunst der Zubereitung von traditionellen ukrainischen Speisen im Rahmen eines Kochkurses. Motivierte Probanden hatten dabei unter fachkundiger Anleitung die Möglichkeit, Teigtaschen mit deftigen Fleisch- oder süßen Fruchtfüllungen herzustellen. Ein Angebot, das einigen Versuchsköchen Freude bereitete, da sich die anschließende Verkostung als leckere Mahlzeit offenbarte.

Überdies wurde ein Malkurs für Kinder angeboten, wobei die Jungen und Mädchen bei der Herstellung von Wickelpuppen aus bunten Stofffetzen Spaß hatten.