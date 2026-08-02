Arbeitslose in Cochem-Zell Nicht jeder Absolvent hat nach der Ausbildung einen Job Dieter Junker 02.08.2026, 10:00 Uhr

i Die Arbeitslosenzahlen sind in Cochem-Zell leicht gestiegen. Kevin Ruehle

Im Kreis Cochem-Zell steigt die Arbeitslosenquote an. Der saisonale Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli sei allerdings keine Überraschung. Woran das liegt.

Mit dem Ende des Schuljahres und der Ausbildungszeiten sind die Cochem-Zeller Arbeitslosenzahlen erwartungsgemäß leicht gestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren im Juli 1140 Menschen im Kreis ohne Job, das sind 67 mehr als noch im Juni, aber immerhin 107 Frauen und Männer weniger als vor einem Jahr.







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