Neun auf einen Streich Neun Azubis starten im Sporthotel Grafenwald durch Susanne Stumm 26.09.2026, 10:00 Uhr

i Hoang aus Vietnam ist einer der Neuen, die ihre Ausbildung Anfang August begonnen haben. Susanne Stumm

Das Sporthotel Grafenwald startet im neuen Ausbildungsjahr mit neun Auszubildenden. Angesichts des Nachwuchsmangels in Ausbildungsberufen ist das keine Selbstverständlichkeit.

Antonia, Leonie, Leni, Isabela, Darja, Maya, Jan-Paul, Hoang und Linh. Alle neun Neuen sind sich einig: Besser hätten sie es nicht treffen können. Sie sind mit dem Start ihrer Ausbildung rundum zufrieden. Ausbildungskonzept „Count Daun“ im Sporthotel Grafenwald Ausbildungsleiterin Tanja Willems freut sich über die positive Resonanz ihrer Schützlinge.







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