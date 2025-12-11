Eisiger Jahresstart in Daun: Neujahrsschwimmen in der Eifel fällt ins Wasser
Nach vier überaus erfolgreichen Veranstaltungen ist – zumindest vorerst – Schluss: Das Dauner Neujahrsschwimmen 2026 findet nicht statt. Diese Gründe sind ausschlaggebend.
So mancher hat sich schon gefragt, wann endlich die neuen Plakate fürs Neujahrsschwimmen 2026 aufgehängt werden, wann es genau ist und wann und wie man sich anmelden kann. Nach den jüngsten Auflagen mit weit mehr als 100 Teilnehmenden wollte man doch rechtzeitig sein, um den gewünschten Zeitslot zu ergattern.