Eisiger Jahresstart in Daun Neujahrsschwimmen in der Eifel fällt ins Wasser 11.12.2025, 12:30 Uhr

i Tolles Event und Besuchermagnet: das Dauner Neujahrsschwimmen (hier ein Bild von 2024). Anfang 2026 wird es keine Wiederholung geben. Mario Hübner

Nach vier überaus erfolgreichen Veranstaltungen ist – zumindest vorerst – Schluss: Das Dauner Neujahrsschwimmen 2026 findet nicht statt. Diese Gründe sind ausschlaggebend.

So mancher hat sich schon gefragt, wann endlich die neuen Plakate fürs Neujahrsschwimmen 2026 aufgehängt werden, wann es genau ist und wann und wie man sich anmelden kann. Nach den jüngsten Auflagen mit weit mehr als 100 Teilnehmenden wollte man doch rechtzeitig sein, um den gewünschten Zeitslot zu ergattern.







Artikel teilen

Artikel teilen