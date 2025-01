Wegen zu großer Gefahr Neujahrsschwimmen in Cochem abgesagt 10.01.2025, 11:23 Uhr

i Die Mosel steigt noch, inzwischen steht der Pegel bei über sieben Meter. Ulrike Platten-Wirtz

Eigentlich wollten sich mutige Schwimmer auf Einladung der Cochemer Wasserwacht am Samstag zwischen Ernst und Cochem in die Fluten der Mosel stürzen. Doch das Neujahrsschwimmen wurde in diesem Jahr kurzfristig abgesagt.

Das traditionelle Neujahrsschwimmen der Cochemer Wasserwacht, bei dem mutige Schwimmer jeweils in der ersten Januarwoche am Festplatz in Ernst in die Mosel steigen und sich bis nach Cochem treiben lassen, wurde wegen der derzeit hohen Pegelstände der Mosel abgesagt.

