Hoffnung für Rademacher Neues Wohnquartier vom abgebrannten Weingut betroffen? Dieter Junker 05.08.2026, 06:15 Uhr

i Eigentlich sollte hier ein Weinerlebniszentrum entstehen. Doch das ehemalige Weingut Rademacher in Cochem brannte 2023 nieder. Der neue Eigentümer will nun das Gebäude wieder nutzen. Der städtische Bauausschuss stimmte einer entsprechenden Bauvoranfrage zu. Dieter Junker

Für das abgebrannte Weingut Rademacher gibt es neue Hoffnung. Ist das angedachte Wohnquartier „Pinner-Viertel“, das im Umfeld des Weinguts entstehen sollte, davon betroffen? Der Stadtbürgermeister erklärt, wie es mit dem Areal weitergeht.

Für das ehemalige Weingut Rademacher in Cochem gibt es neue Hoffnung. Der neue Eigentümer, ein Cochemer Unternehmer, hat zumindest große Pläne, die Stadt hat einer entsprechenden Bauvoranfrage auch schon zugestimmt. Doch noch steht alles erst ganz am Anfang.







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