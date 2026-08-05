Für das abgebrannte Weingut Rademacher gibt es neue Hoffnung. Ist das angedachte Wohnquartier „Pinner-Viertel“, das im Umfeld des Weinguts entstehen sollte, davon betroffen? Der Stadtbürgermeister erklärt, wie es mit dem Areal weitergeht.
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Für das ehemalige Weingut Rademacher in Cochem gibt es neue Hoffnung. Der neue Eigentümer, ein Cochemer Unternehmer, hat zumindest große Pläne, die Stadt hat einer entsprechenden Bauvoranfrage auch schon zugestimmt. Doch noch steht alles erst ganz am Anfang.