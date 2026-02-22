Eine Hommage an den Künstler Pitt Kreuzberg legt jetzt der Bullayer Rhein-Mosel-Verlag vor. Die Vulkaneifel prägte das Werk des lange in Schalkenmehren ansässigen Malers. Das neue Buch gibt einen umfassenden Einblick in sein Leben.
Lesezeit 2 Minuten
Pitt Kreuzberg ist ein Maler der Vulkaneifel. Die Maare, die Schönheit der Eifellandschaft, die Menschen der Region, das waren seine Motive und das alles hat sein künstlerisches Schaffen geprägt. Im Bullayer Rhein-Mosel-Verlag ist nun eine spannende Hommage an diesen Künstler erschienen.