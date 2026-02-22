Bullayer Verlag veröffentlicht Neues Werk widmet sich Maler der Vulkaneifel Dieter Junker 22.02.2026, 12:00 Uhr

i Verleger Arne Houben zeigt die beiden Bücher zu Pitt Kreuzberg, die in seinem Rhein-Mosel-Verlag erschienen sind. Dieter Junker

Eine Hommage an den Künstler Pitt Kreuzberg legt jetzt der Bullayer Rhein-Mosel-Verlag vor. Die Vulkaneifel prägte das Werk des lange in Schalkenmehren ansässigen Malers. Das neue Buch gibt einen umfassenden Einblick in sein Leben.

Pitt Kreuzberg ist ein Maler der Vulkaneifel. Die Maare, die Schönheit der Eifellandschaft, die Menschen der Region, das waren seine Motive und das alles hat sein künstlerisches Schaffen geprägt. Im Bullayer Rhein-Mosel-Verlag ist nun eine spannende Hommage an diesen Künstler erschienen.







