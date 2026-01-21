Auf Etiketten von Weinflaschen muss seit diesem Erntejahr der Gemarkungsname, in der die Trauben gewachsen sind, ersichtlich sein. Das bringt nicht nur die Winzer am Bremmer Calmont in Schwierigkeiten.
Der Calmont zwischen den Moselorten Eller und Bremm hat nicht nur das Alleinstellungsmerkmal, der steilste Weinberg Europas zu sein. Er liegt auch in der Gemarkung zweier Ortsgemeinden. Rund ein Drittel gehört zu Eller, Zweidrittel zu Bremm. Bisher wurden Weine aus der gesamten Lage unter dem Namen Calmont oder Bremmer Calmont vermarktet.