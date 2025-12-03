Verbandsgemeinde hat Interesse Neues Verwaltungsgebäude statt Cityhotel für Wittlich? Christian Moeris 03.12.2025, 06:00 Uhr

i Der Kurfürstenplatz in Wittlich. TV/Christian Moeris

Ist das Cityhotel in Wittlich vom Tisch? Die Zukunft des Areals bleibt umstritten. Die VG Wittlich-Land will erweitern, die Stadt hält an Hotelplänen fest. Kann ein Kaufantrag daran etwas ändern?

Wittlich. Der Traum eines Cityhotels am Kurfürstenplatz in Wittlich ist endgültig ausgeträumt. Nach vielen Jahren der Planung hatte das Unternehmen Sybac Anfang September die Pläne für einen Hotelkomplex mit über 100 Betten, Personalwohnungen und einem Lebensmittelmarkt endgültig aufgegeben.







