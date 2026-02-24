„Gestatten, CORI!“ Neues Teammitglied an Dauner Klinik ist ein Roboter 24.02.2026, 16:00 Uhr

i Dr. Pierre Göbel, Chefarzt Orthopädie am Dauner Krankenhaus, erläutert den Einsatz des Roboters Cori bei Kniegelenk-OPs. Brigitte Bettscheider

Längst ist die Orthopädie am Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun für den Erfahrungsschatz der Operateure bekannt. Nun komplettiert ein Roboter das Team. Zwei Leitende Mediziner stellen ihn uns vor.

Daun. Als einen Meilenstein in der Orthopädie bezeichnet Geschäftsführer Oliver Zimmer die Neuanschaffung zu Beginn unseres Treffens. Von der höchstmöglichen Präzision und anatomischen Passgenauigkeit bei Knie-OPs mit Unterstützung des Roboters schwärmen der Chefarzt Dr.







