„Gestatten, CORI!“: Neues Teammitglied an Dauner Klinik ist ein Roboter
„Gestatten, CORI!“
Neues Teammitglied an Dauner Klinik ist ein Roboter
Längst ist die Orthopädie am Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun für den Erfahrungsschatz der Operateure bekannt. Nun komplettiert ein Roboter das Team. Zwei Leitende Mediziner stellen ihn uns vor.
Lesezeit 3 Minuten
Daun. Als einen Meilenstein in der Orthopädie bezeichnet Geschäftsführer Oliver Zimmer die Neuanschaffung zu Beginn unseres Treffens. Von der höchstmöglichen Präzision und anatomischen Passgenauigkeit bei Knie-OPs mit Unterstützung des Roboters schwärmen der Chefarzt Dr.