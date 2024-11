Ein Zweistundentakt verbindet die Gemeinden Neues ÖPNV-Konzept: Was ändert sich für die Orte an der Mosel? 27.10.2024, 15:19 Uhr

i Der öffentliche Nahverkehr im Kreis Cochem-Zell soll umstrukturiert werden. David Ditzer/Archiv

Im Busverkehr in Cochem-Zell wird sich in einigen verändern. Was sich für welche Gemeinde genau ändert, erläutert die Kreisverwaltung Cochem-Zell in Abstimmung mit dem federführenden Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) erläutert.

Die Gemeinde Lütz wird an die Linie 31 in Burgen im Zweistundentakt mit Anschluss in alle Orte entlang der rechten Moselseite bis Koblenz angebunden. Erstmals wird es direkte Fahrtmöglichkeiten im Einkaufs- und Tourismusverkehr tagsüber im Zweistundentakt nach Brodenbach, Löf, Hatzenport, Moselkern und Müden geben.

