Genossenschaftsidee Neues Modell: Moselorte retten Arztsitz gemeinsam Ursula Bartz 21.01.2026, 06:00 Uhr

i Viele Hausärzte erreichen bald das Rentenalter. Drei Orte an der Mosel wollen nun einen neuen Weg gehen, um Nachwuchs zu finden. dpa/Bernd Weissbrod

Drei Gemeinden an der Mosel wollen gemeinsame Sache machen, damit es dort auch in Zukunft Hausärzte gibt. Dazu stoßen sie ein in der Region bislang einzigartiges Projekt an: eine kommunale Genossenschaft.

„Nichts zu tun ist die absolut schlechteste Variante. Damit konnte ich noch nie etwas anfangen“, sagt Ewald Meuren. Wie viele seiner Bürgermeisterkollegen weiß der Ortschef von Piesport, wie schlecht es um die Perspektiven der medizinischen Versorgung gerade auf dem Land bestellt ist.







