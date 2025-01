Cochems Pfarrer geht Neues Leben zwischen Weibern und Engeln 02.01.2025, 19:15 Uhr

i Nach fast 25 Jahren verlässt Markus Arndt die Region. Nach dem Gottesdienst hatte die Gemeinde die Gelegenheit, sich bei Glühwein und Gebäck persönlich von ihrem Pastor zu verabschieden. Ulrike Platten-Wirtz

Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Mosel zieht Markus Arndt, bislang Pfarrer in Cochem, an den Rhein nach Andernach. Dort warten neue Aufgaben auf den 57-Jährigen. Doch wie geht es für die Katholiken in der Region weiter?

Nach fast 25 Jahren als Pfarrer, Pfarrverwalter und Dechant in der Region Cochem-Zell wechselt Cochems Pfarrer Markus Arndt nun von der Mosel an den Rhein. Im Pastoralen Raum Sinzig wird er ab diesem Jahr als Kooperator mit dem Titel Pfarrer hauptsächlich in den 26 Gemeinden der Pfarrei Brohltal mitarbeiten.

