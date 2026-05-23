Eisdiele unter neuer Leitung: Neues Kapitel für den „Eistraum“ in Hetzerath
Eisdiele unter neuer Leitung
Neues Kapitel für den „Eistraum“ in Hetzerath
Zehn Jahre führten Ute und Manfred Schwerz das Eiscafé „Eistraum“ in Hetzerath. Am 1. Mai haben Mustafa und Naile Yilmaz übernommen – mit den bewährten Rezepten, dem kompletten Team und neuen Plänen.
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Seit dem 1. Mai hat das beliebte Hetzerather Eiscafé „Eistraum“ neue Besitzer. Zehn Jahre lang führten Ute Schwerz und ihr Mann das kleine Café mit großem Erfolg. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte Schwerz bereits seit rund zwei Jahren nach einem passenden Nachfolger gesucht – und diesen schließlich direkt in ihrer Nachbarschaft gefunden.