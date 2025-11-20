Neues Hotel lockt neue Gäste an die Mosel

Nach einem „soft opening“ im Juli verzeichnet das neue Hotel der österreichischen Jufa-Gruppe in Bernkastel-Kues einen guten Start. Wer dort vor allem übernachtet und was auch Einheimische anspricht.
Lesezeit 3 Minuten
Bernkastel-Kues. „Hier bin ich früher zur Schule gegangen!“ Dieser Spruch entfährt so manchem Mitglied des Bernkastel-Kueser Stadtrats, wenn er das Jufa-Hotel in der Moselstadt besucht. Und tatsächlich: Das im Sommer eröffnete Hotel der österreichischen Jufa-Gruppe befindet sich in der ehemaligen Realschule der Stadt.