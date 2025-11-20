Gewinn für den Tourismus Neues Hotel lockt neue Gäste an die Mosel Hans-Peter Linz 20.11.2025, 10:00 Uhr

i Erfolgreich gestartet: Die Jufa-Kette setzt in ihrem neuen Hotel in Bernkastel-Kues einen Schwerpunkt auf regionale Produkte. TV/Hans-Peter Linz

Nach einem „soft opening“ im Juli verzeichnet das neue Hotel der österreichischen Jufa-Gruppe in Bernkastel-Kues einen guten Start. Wer dort vor allem übernachtet und was auch Einheimische anspricht.

Bernkastel-Kues. „Hier bin ich früher zur Schule gegangen!“ Dieser Spruch entfährt so manchem Mitglied des Bernkastel-Kueser Stadtrats, wenn er das Jufa-Hotel in der Moselstadt besucht. Und tatsächlich: Das im Sommer eröffnete Hotel der österreichischen Jufa-Gruppe befindet sich in der ehemaligen Realschule der Stadt.







