Meinung zur Überregulierung Neues Futter für das Bürokratiemonster 26.09.2025, 10:55 Uhr

i Birgit Pielen Jens Weber. MRV

Wenn man Bürokratieentlastungsgesetze braucht, um den Abbau von Bürokratie zu regeln, dann läuft etwas schief, kommentiert unsere Redakteurin Birgit Pielen.

Wie oft haben wir diese Forderung schon gehört: Baut doch bitte die Bürokratie ab! Jede neue Regierung verspricht rasche Maßnahmen gegen die Überregulierung. Nur: Keiner spürt etwas davon. Stattdessen gibt es neue, komplizierte Verordnungen, als müsse man damit Deutschlands Bürokratiemonster am Leben erhalten.







