Der Neubau des Schwimmbads in Zell nimmt Gestalt an: Das Freizeitbad mit Hallen- und Außenbecken, Riesenrutsche und nachhaltiger Technik soll 2027 eröffnen. Die Verbandsgemeinde investiert rund 18 Millionen Euro in das Zukunftsprojekt.
Lesezeit 3 Minuten
Zu den Großprojekten, die aktuell in Zell realisiert werden, gehört auch der Neubau des Schwimmbades. Die gute Nachricht: Es geht mit großen Schritten voran. Wenn alles wie geplant läuft, wird es 2027 nach drei Jahren Bauzeit eröffnet.Den Kern der zukünftigen Schwimmhalle bildet ein großzügiges 25-Meter-Becken, das aus dem Ursprungsbau von 1970 erhalten geblieben ist.