Großprojekt an der Mosel Neues Freizeitbad in Zell soll 2027 öffnen Birgit Pielen 07.07.2026, 18:30 Uhr

i So sieht das Grundkonzept des neues Schwimmbades aus, das derzeit in Zell-Kaimt neu gebaut wird. Fritz Planung GmbH, Bad Urach / Schröder Landschaftsarchitekten, Essen

Der Neubau des Schwimmbads in Zell nimmt Gestalt an: Das Freizeitbad mit Hallen- und Außenbecken, Riesenrutsche und nachhaltiger Technik soll 2027 eröffnen. Die Verbandsgemeinde investiert rund 18 Millionen Euro in das Zukunftsprojekt.

Zu den Großprojekten, die aktuell in Zell realisiert werden, gehört auch der Neubau des Schwimmbades. Die gute Nachricht: Es geht mit großen Schritten voran. Wenn alles wie geplant läuft, wird es 2027 nach drei Jahren Bauzeit eröffnet. Den Kern der zukünftigen Schwimmhalle bildet ein großzügiges 25-Meter-Becken, das aus dem Ursprungsbau von 1970 erhalten geblieben ist.







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