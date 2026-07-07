Großprojekt an der Mosel
Neues Freizeitbad in Zell soll 2027 öffnen
So sieht das Grundkonzept des neues Schwimmbades aus, das derzeit in Zell-Kaimt neu gebaut wird.
So sieht das Grundkonzept des neues Schwimmbades aus, das derzeit in Zell-Kaimt neu gebaut wird.
Fritz Planung GmbH, Bad Urach / Schröder Landschaftsarchitekten, Essen

Der Neubau des Schwimmbads in Zell nimmt Gestalt an: Das Freizeitbad mit Hallen- und Außenbecken, Riesenrutsche und nachhaltiger Technik soll 2027 eröffnen. Die Verbandsgemeinde investiert rund 18 Millionen Euro in das Zukunftsprojekt.

Lesezeit 3 Minuten
Zu den Großprojekten, die aktuell in Zell realisiert werden, gehört auch der Neubau des Schwimmbades. Die gute Nachricht: Es geht mit großen Schritten voran. Wenn alles wie geplant läuft, wird es 2027 nach drei Jahren Bauzeit eröffnet.Den Kern der zukünftigen Schwimmhalle bildet ein großzügiges 25-Meter-Becken, das aus dem Ursprungsbau von 1970 erhalten geblieben ist.
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