Arabische Spezialitäten: Neueröffnung in Wittlich: Das Knafeh House zieht ein
Wer Lust auf arabische Süßspeisen hat, wird demnächst in der Wittlicher Innenstadt fündig. Hier eröffnet das Knafeh House – und dem ein oder anderen dürfte der Inhaber vielleicht bekannt vorkommen.
. In der Wittlicher Innenstadt eröffnet bald am Schlossberg 2 ein neuer Süßwarenladen: das Knafeh House. Zwar wirkt es von außen noch unscheinbar – hineinschauen ist aufgrund der abgedeckten Fenster noch nicht möglich – doch der Inhaber des Süßwarenladens Hatem Atrach und sein Sohn Walid Atrach haben schon genaue Vorstellungen, wie es hier demnächst aussehen soll.