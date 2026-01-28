Arabische Spezialitäten
Neueröffnung in Wittlich: Das Knafeh House zieht ein
Bald wird Hatem Atrach (links) das Knafeh House in Wittlich eröffnen und dort arabische Süßwaren verkaufen. Sein Sohn Walid Atrach hat bereits eine Lieblingssüßspeise: Knafeh.
TV/Timea Heising

Wer Lust auf arabische Süßspeisen hat, wird demnächst in der Wittlicher Innenstadt fündig. Hier eröffnet das Knafeh House – und dem ein oder anderen dürfte der Inhaber vielleicht bekannt vorkommen.

Lesezeit 2 Minuten
. In der Wittlicher Innenstadt eröffnet bald am Schlossberg 2 ein neuer Süßwarenladen: das Knafeh House. Zwar wirkt es von außen noch unscheinbar – hineinschauen ist aufgrund der abgedeckten Fenster noch nicht möglich – doch der Inhaber des Süßwarenladens Hatem Atrach und sein Sohn Walid Atrach haben schon genaue Vorstellungen, wie es hier demnächst aussehen soll.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren