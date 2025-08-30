Burger, Pizza und Pasta unter einem Dach: In Wittlich hat der neue Laden „Kamis Burger Pizza Pasta“ eröffnet, der seine Gäste unter anderem mit sogenannten „Smash Burgern“ versorgt.

Wittlich. Einen frischen amerikanischen Style nach Wittlich bringen wollen der 26-jährige Can Yigit und der 29-jährige Kamal Khalife. Die beiden Freunde sind seit der Eröffnung am 15. August Inhaber und Betreiber von „Kamis Burger Pizza Pasta“ am Schlossplatz – dort, wo zuvor Salvas Flotte Kugel eine Filiale betrieb.

„Kochen hat uns beiden schon immer Spaß gemacht“, erzählt Yigit. Einen solchen Laden zu eröffnen, sei ihr Kindheitstraum. So habe Yigit schon als er klein war viel in der Küche gestanden und zusammen mit seiner Familie gekocht. Yigit ist in Wittlich geboren, doch heute wohnen er und Khalife in Trier.

Smash Burger: Das Konzept hinter „Kamis Burger Pizza Pasta“

Warum die Eröffnung in Wittlich? Yigit antwortet: „Weil unser Konzept in dieser Art in Wittlich noch nicht existiert.“ Eine Besonderheit auf der Karte sei der sogenannte „Smash Burger“. Dieser Burger-Typ stamme aus den USA. Seinen Namen verdanke er der Zubereitungsart, bei der das Rindfleisch vor dem Braten flach gedrückt werde.

Yigits persönlicher Favorit auf der Karte sei „Kamis Spezial“ für 13 Euro. Dabei handele es sich um einen von ihm zusammengestellten Smash Burger mit doppeltem 100-Gramm-Beef-Patty, doppeltem Cheddar-Käse, Zwiebelringen, Bacon, karamellisierten Zwiebeln und hausgemachter Sauce.

Daneben gehören klassische Burger wie Hamburger und Cheeseburger zum Angebot. Ebenso wie ein vegetarischer Burger mit Halloumi-Käse. Außerdem stehen verschiedene Pizza-Sorten, Pizzabrötchen, Pasta, Salate sowie Fingerfood wie Pommes und Hähnchenstreifen auf der Karte.

Yigit weist jedoch darauf hin, dass sich das Menü in Zukunft noch ändern kann. Lieferungen werden aktuell noch nicht angeboten. Das Essen könne aber zum Mitnehmen im Laden abgeholt oder vor Ort verzehrt werden.

i So sieht ein Smash Burger in „Kamis Burger Pizza Pasta“ in Wittlich aus. Kamis Burger Pizza Pasta

„Kamis“: Der Name hinter dem neuen Wittlicher Burgerladen

Der Name „Kamis Burger Pizza Pasta“ verrät einiges über das Angebot. Aber was bedeutet „Kamis“? Yigit erzählt, er habe ein Kind, Khalife zwei. „Kamis“ sei eine Mischung aus den Namen der drei Kinder. So steckt in dem Burgerladen nicht nur Unternehmergeist, sondern auch Familiengefühl. Kinder sind zudem gern gesehene Gäste und willkommen.

Ganz neu sei die Arbeit für Yigit nicht, sagt er. Er habe schon Erfahrung in dieser Branche dank der Mitarbeit in anderen Restaurants in Wittlich und Trier. Besonders wichtig seien ihm die Qualität der Produkte sowie frische und regionale Zutaten. „Alles, was wir anbieten, bereiten wir nach unserer eigenen Rezeptur zu“, sagt Yigit. Zudem sei das Fleisch vom Metzger halal-zertifiziert. Das bedeutet, es stammt von Tieren, die gemäß den Vorschriften des Islams behandelt wurden.

Laut Yigit läuft der Burgerladen bisher gut. „Bis jetzt ist jeder, der einmal hier gegessen hat, wiedergekommen“, sagt er. Das gute Feedback gebe Yigit und Khalife Motivation und den Wunsch, in der Zukunft in andere Städte wie Trier zu expandieren. „Toll wäre, eine Kette draus zu machen“, sagt Yigit.

Die Öffnungszeiten von „Kamis Burger Pizza Pasta“ am Schlossplatz 1 in Wittlich sind montags bis donnerstags von 12 bis 14 Uhr und 16 bis 22 Uhr, freitags bis samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 16 bis 22 Uhr. Die Speisekarte ist online unter https://kamis-wittlich.de/ verfügbar.