Neuer Verein will Weidetierhalter stärken

Weidetierhalter sehen die Rückkehr des Wolfes kritisch. Jetzt hat sich ein neuer Verein gegründet, um ihre Interessen zu vertreten – mit Mitgliedern aus der Eifel, dem Westerwald und Hunsrück.
Lesezeit 3 Minuten
Naturschutzvereine werten europaweit die Rückkehr von Großraubtieren wie Wolf, Luchs und Bär als Erfolg. Das sehen die Halter von Weidetieren ganz anders, denn sie stehen mit dem Schutz ihrer Nutztiere, die den Raubtieren als willkommene Beute dienen, vor einer schier unlösbaren Herausforderung.