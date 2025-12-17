In Eifel, Westerwald, Hunsrück Neuer Verein will Weidetierhalter stärken Brigitte Meier 17.12.2025, 15:18 Uhr

i Landwirte, Weidetierhalter und Forstwirte aus Rheinland-Pfalz haben sich zum Verein für Erhalt der Kulturlandschaft, Artenvielfalt und Weidetierhaltung zusammengeschlossen. Vorsitzender ist Albert Jung (Mitte vorn). Albert Jung

Weidetierhalter sehen die Rückkehr des Wolfes kritisch. Jetzt hat sich ein neuer Verein gegründet, um ihre Interessen zu vertreten – mit Mitgliedern aus der Eifel, dem Westerwald und Hunsrück.

Naturschutzvereine werten europaweit die Rückkehr von Großraubtieren wie Wolf, Luchs und Bär als Erfolg. Das sehen die Halter von Weidetieren ganz anders, denn sie stehen mit dem Schutz ihrer Nutztiere, die den Raubtieren als willkommene Beute dienen, vor einer schier unlösbaren Herausforderung.







