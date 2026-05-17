Durch Crowdfunding möglich Neuer Mannschaftswagen für Klottens Feuerwehr Thomas Esser 17.05.2026, 12:00 Uhr

i Rund 150 Besucher verfolgten die Zeremonie der Fahrzeugeinweihung, bei der Pater Alphonsi dem neuen MTF der Feuerwehr Klotten den christlichen Segen verlieh. Thomas Esser

Durch eine Crowdfunding-Aktion kamen für das neue Mannschaftstransportfahrzeug 25.000 Euro zusammen. Nun wurde das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Klotten offiziell in den Dienst gestellt.

Grund zur Freude war am vergangenen Wochenende bei den Floriansjüngern der Freiwilligen Feuerwehr Klotten angesagt. Die engagierten Wehrleute konnten nach langen Jahren Wartezeit endlich das dringend benötigte Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) in Dienst stellen, das von Pater Alphonsi mit dem christlichen Segen bedacht wurde.







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