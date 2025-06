Kopfschütteln unter den Zuhörern der jüngsten Ratssitzung in Cochem. Die Mitglieder beschließen die Anschaffung eines Lkw für den Winterdienst, ohne zu wissen, um welches Fahrzeug es sich handelt. So verlief die Sitzung.

. Kauft die Stadt Cochem die Katze im Sack? In der jüngsten Ratssitzung wird die Anschaffung eines Lkw für den Winterdienst beschlossen, ohne zu wissen, was da eigentlich gekauft wird. Kopfschütteln macht sich unter den rund zehn Zuhörern auf den Besucherstühlen breit. Worum es geht.

Laut Beschlussvorlage wurde „die Verwaltung mit der Ausschreibung eines Lkw für den Winterdienst für den Bauhof beauftragt.“ Ein Leistungsverzeichnis wurde durch die Mitarbeiter des Bauhofs erstellt und anhand dessen erfolgte eine öffentliche Ausschreibung. Es sollte entweder ein Neufahrzeug sein oder ein Gebrauchtes, höchstens 3,5 Jahre alt, TÜV neu, mit maximal 2500 gefahrenen Kilometern. Den Zuschlag soll der günstigste Anbieter erhalten.

Stadtbürgermeister Walter Schmitz liegen die Angebote erst kurz vor der Ratssitzung vor. Der Rat selbst scheint nicht informiert zu sein. Auf Nachfrage von Hans Bleck (SPD) teilt Schmitz mit, dass es sich bei dem günstigsten Angebot um einen 7,5 Tonner der Firma Fuso Canter handelt, mit wechselbarem Absatzcontainer sowohl für den Winterdienst als auch für den Einsatz bei Lagen wie Hochwasser geeignet. Die Wartung des Lkw dürfe allerdings nicht in einer örtlichen Werkstatt erfolgen, sondern in einer Vertragswerkstatt in Andernach. Ralf Walter (SPD) moniert: „Wir können doch nicht die Hand heben für eine Anschaffung, von der wir so gut wie nichts wissen.“ Immerhin liegt auch das günstigste Angebot noch bei fast 123.000 Euro. Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Bernd Gilberg kritisiert das Vorgehen. Man wolle doch genauer wissen, um welches Fahrzeug es hier gehe und nicht die Katze im Sack kaufen, merkt er an. Die einzige Information, die der Rat vor der Abstimmung bekommt, ist, dass es sich um einen Diesel handele und nicht um ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug. „Wir müssen uns im Notfall darauf verlassen, dass man ratzfatz nachtanken kann“, erklärt Schmitz. Bei nur zwei Enthaltungen stimmt der Cochemer Stadtrat dem Kauf des günstigsten Lkws zu.