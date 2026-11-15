Dekorationen für Feste ausleihen: Mit dieser Idee hat sich eine Hochzeitsplanerin aus Longkamp selbstständig gemacht und nun an der Mosel niedergelassen. Wie sie dazu gekommen ist.
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Damit’s der wahrlich schönste Tag im Leben wird, nimmt Nadine Bork gerne für Verliebte die Zügel in die Hand. Seit sechs Jahren schon organisiert die 36-Jährige von ihrem Wohnort Longkamp aus Hochzeiten und verleiht Dekorationen für Festlichkeiten. Jetzt hat sie den nächsten Schritt gewagt und in Kröv einen Laden eröffnet.