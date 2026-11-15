Alles rund um die Trauung
Neuer Laden: Hochzeitsplanerin sagt „Ja!“ zur Mosel 
Nadine Bork hat in Kröv einen Laden für Hochzeitsdekorationen und -beratung eröffnet.
Nadine Bork hat in Kröv einen Laden für Hochzeitsdekorationen und -beratung eröffnet.
TV/Ursula Bartz

Dekorationen für Feste ausleihen: Mit dieser Idee hat sich eine Hochzeitsplanerin aus Longkamp selbstständig gemacht und nun an der Mosel niedergelassen. Wie sie dazu gekommen ist.

Lesezeit 3 Minuten
Damit’s der wahrlich schönste Tag im Leben wird, nimmt Nadine Bork gerne für Verliebte die Zügel in die Hand. Seit sechs Jahren schon organisiert die 36-Jährige von ihrem Wohnort Longkamp aus Hochzeiten und verleiht Dekorationen für Festlichkeiten. Jetzt hat sie den nächsten Schritt gewagt und in Kröv einen Laden eröffnet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren