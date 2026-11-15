Alles rund um die Trauung Neuer Laden: Hochzeitsplanerin sagt „Ja!“ zur Mosel Ursula Bartz 15.11.2026, 15:00 Uhr

i Nadine Bork hat in Kröv einen Laden für Hochzeitsdekorationen und -beratung eröffnet. TV/Ursula Bartz

Dekorationen für Feste ausleihen: Mit dieser Idee hat sich eine Hochzeitsplanerin aus Longkamp selbstständig gemacht und nun an der Mosel niedergelassen. Wie sie dazu gekommen ist.

Damit’s der wahrlich schönste Tag im Leben wird, nimmt Nadine Bork gerne für Verliebte die Zügel in die Hand. Seit sechs Jahren schon organisiert die 36-Jährige von ihrem Wohnort Longkamp aus Hochzeiten und verleiht Dekorationen für Festlichkeiten. Jetzt hat sie den nächsten Schritt gewagt und in Kröv einen Laden eröffnet.







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