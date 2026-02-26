Ärztliche Versorgung Neuer Frauenarzt zieht ins Morbacher Ärztehaus 26.02.2026, 10:44 Uhr

i Neuer Gynäkologe fürs Ärztehaus Morbach: Dr. Feras Mouad will im Frühjahr/Sommer 2026 starten. ctt/ctt Trägergesellschaft

Bereits zum 1. April könnte der neue Gynäkologe Dr. Feras Mouad seine Tätigkeit in Morbach aufnehmen. Doch ist bis dahin noch einiges zu erledigen.

Ein Problem für viele Frauen in der Region ist die Suche nach einem Gynäkologen. Im August 2024 hatte der bis dahin in Morbach praktizierende Michael Schommer seine Tätigkeit als Frauenarzt aus Altersgründen beendet. Und das bedeutete eine große Lücke in der ärztlichen Versorgung im Hunsrück.







